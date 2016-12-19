Вчера, 17:03

С главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко требуют три зарплаты

ФК "Урал" требует со своего бывшего главного тренера (ныне главный тренер самарских «Крыльев советов») Вадима Скрипченко три зарплаты. Об этом "СЭ" сообщил президент «Урала» Григорий Иванов:

«- … Вадим Скрипченко, ушедший из "Урала", должен будет выплатить клубу три зарплаты до 9 января. Выплатил?

– Нет. Ничего не сдвинулось с места. Подаем на него в Палату по разрешению споров РФС. Он должен был выплатить, сам, видимо, он этого делать не хочет. Пусть теперь решает РФС.

- Речь идет именно о трех зарплатах?

– Ну конечно! Мы должны ему подарить эти деньги? Он нам говорил одно, а, оказывается, провел переговоры за нашей спиной и возглавил "Крылья"... Мы же взрослые люди, все всё понимают».

В начале ноября Скрипченко возглавил самарский ФК «Крылья Советов». 31 октября после проигрыша «Оренбургу» самарский клуб покинул бывший главный тренер Франк Веркаутерен. Член совета директоров «Крыльев» Дмитрий Шляхтин тогда сообщил, что Веркаутерен после своего увольнения получит компенсацию в сумме заработной платы за три месяца. Сумма не называлась.

Буквально в те же дни покинул «Урал» и Скрипченко, пишет СЭ: «После резонансного поражения от "Терека" (1:4) белорусский специалист покинул "шмелей", заявив, что устал».

Теги: крылья советов, урал, скрипченко, иванов, шляхтин

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