Вчера, 16:03

Компенсировать расходы на оплату жилья и коммунальных услуг будут после 15 января

После 15 января в Самарской области начнут компенсировать расходы гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

В конце декабря прошлого года единовременные выплаты заменили компенсациями.

Размер компенсации будут рассчитывать исходя из фактических расходов граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Назначать компенсации будут автоматически – без заявлений от граждан. На основании сведений о начисленных и оплаченных платежах, полученных от поставщиков ЖКУ.

Компенсации будут выплачивать через отделения почтовой связи и кредитных организаций.

Гражданам, у которых есть долги по оплате жилищно-коммунальных услуг, компенсация не выплачивается, предупреждают чиновники.

Информация о номерах телефонов «горячей линии» по вопросам перехода на предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготным категориям граждан

Теги: компенсации, ЖКУ, самарская область

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