«Крылья Советов» отдают двух игроков в «Зенит»
Сегодня стало известно, что 27-летний французский полузащитник самарских "Крыльев" находится в Санкт-Петербурге, где проходит медицинский осмотр для санкт-петербургкого "Зенита".
Сегодня же «Крылья Советов» отправились на зимний сбор в Турцию, в списке игроков Молло не значится. Официальной информации о возможном уходе Молло нет. На странице самарского клуба Вконтакте приводятся слова гендиректора "Крыльев" Виталия Шашкова: "ФК "Крылья Советов" не получал конкретных предложений по Молло и Паскуато (ранее СМИ сообщали об интересе к Паскуато со стороны "Спартака")".
Спортивные агенты сомневаются в результативности предстоящего трансфера Йоана Молло из "Крыльев Советов" в "Зенит".
"В принципе игрок квалифицированный: может создать остроту впереди. Но у него иногда хромает игровая дисциплина: может не добежать или сотворить еще что-то подобное. Зачем он команде, мне пока сложно сказать, надо спросить у Мирчи Луческу. Может быть, он считает, что на данный момент нет игроков, которые могут сильно сыграть индивидуально; может быть, он хочет что-то перестроить", - цитирует спортивного агента Константина Сарсания euro-football.ru.
Молло перешел в самарский клуб на правах аренды из францзуского "Сент-Этьена" летом 2015 г. Срок аренды был рассчитан на 1 сезон. Через год игрок подписал с "Крыльями" трехлетний договор. В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей, забив один гол.
СМИ со ссылкой на источники сообщают о том, что при переходе Молло в "Зенит", "Крылья" могут заработать на этом трансфере 2,5 млн евро. Именно такая сумма отступных прописана в контракте француза с самарским клубом
В конце декабря "Крылья Советов" и "Зенит" договорились о переходе полузащитника и вице-капитана самарской команды Ибрагима Цаллагова. Вторую часть сезона игрок проведет в питерском клубе. Цаллагов подписал контракт со своим новым клубом на 3,5 года.
За "Крылья" Цаллагов выступал с 2009-го года, провел 195 игр и забил 9 голов.
Теги: молло, цаллагов, зенит, крылья советов
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