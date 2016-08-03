Вчера, 15:00

На линии Самара - Ширяево сменилось расписание

С 9 января изменилось расписание движения судов на воздушной подушке по маршруту Самара - Ширяево, сообщает "СРПП".

Дни отправления Движение вверх Движение вниз Самара Ширяево Самара Отправление Прибытие Отправление Прибытие Ежедневно 10-15 11-20 11-40 12-45 Ежедневно 14-15 15-20 15-40 16-45 Расстояние 0 36 км 36 км

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