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На линии Самара - Ширяево сменилось расписание

С 9 января изменилось расписание движения судов на воздушной подушке по маршруту Самара - Ширяево, сообщает "СРПП".

Дни отправления

Движение вверх

Движение вниз

Самара

Ширяево

Самара

Отправление

Прибытие

Отправление

Прибытие

Ежедневно

10-15

 11-20

11-40

12-45

Ежедневно

14-15

15-20

15-40

16-45

Расстояние

0

36 км

36 км

 

Теги: ширяево

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