Вчера, 15:00
На линии Самара - Ширяево сменилось расписание
На линии Самара - Ширяево сменилось расписание
С 9 января изменилось расписание движения судов на воздушной подушке по маршруту Самара - Ширяево, сообщает "СРПП".
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Дни отправления
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Движение вверх
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Движение вниз
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Самара
|
Ширяево
|
Самара
|
Отправление
|
Прибытие
|
Отправление
|
Прибытие
|
Ежедневно
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10-15
|
11-20
|
11-40
|
12-45
|
Ежедневно
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14-15
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15-20
|
15-40
|
16-45
|
Расстояние
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0
|
36 км
|
36 км
Теги: ширяево
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