Вчера, 14:47

Изменился порядок выплаты компенсаций за детские сады

Мэрия Тольятти опубликовала разъяснения по выплате компенсации за детские сады. Порядок выплат изменился с 1 января.

«С 1 января выплата ранее назначенной компенсации будет приостановлена, за исключением лиц, получающих, помимо указанной компенсации, ежемесячное пособие на ребенка, которое предоставляется с учетом дохода», - пишет пресс-служба мэрии.

Теперь компенсацию будут выплачивать одному из родителей, внесшему плату за детский сад, но если среднедушевой доход семьи не превышает 150% прожиточного минимума (сейчас это 14 683,5 рублей).

Выплаты возобновятся весной этого года после подачи соответствующего заявления в МФЦ.

Размер компенсации составляет: 20% среднего размера родительской платы на первого ребенка, 50% на второго, 70% на третьего и последующих детей.

Адреса отделов назначения адресной социальной помощи:

• Автозаводский район:

- б-р Орджоникидзе, 16 (1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 9, 11 кварталы, 3 комплексное общежитие), тел. 54-30-76;

- б-р Кулибина, 2 (2 квартал, 1 и 2 комплексные общежития), тел. 54-32-26;

- б-р Буденного, 6 (7, 8 кварталы), тел. 54-33-03;

- б-р Луначарского, 3 (10, 19 кварталы), тел. 54-33-01;

- ул. Автостроителей, 57 (12, 13, 14, 16, 17, 20, 21 кварталы), тел. 54-34-31, 54-43-53;

- б-р Космонавтов, 4 (15, 18 кварталы), тел. 54-37-02;

• Центральный район:

– ул. Голосова, 99, тел. 54-31-56; 54-46-52;

• Комсомольский район:

– ул. Матросова,19д, тел. 54-46-94; 54-30-69.

Теги: компенсация

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