Вчера, 14:27

Из Самары выслали 900 мигрантов

В 2016 г. судебные приставы выдворили из Самарской области 891 нелегального мигранта. 598 из них уехали за свой счет, отмечает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов. В 2015 г. выдворено 730 граждан из ближнего и дальнего зарубежья, 368 человек покинули Россию на собственные деньги.

Как правило, трудовые мигранты въезжают в Россию через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток мигранты не торопятся добровольно покидать нашу страну. За нарушение выписывают штраф от 2 до 5 тыс. рублей с принудительным выдворением за пределы РФ. Нарушители смогут вернуться в Росиию не ранее чем через 5 лет.

Теги: мигранты, приставы

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