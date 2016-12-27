Главное за сегодня: 
За окном: -18, завтра: -19
 Вчера, 14:27 
Рейтинг: 0 
Из Самары выслали 900 мигрантов

В 2016 г. судебные приставы выдворили из Самарской области 891 нелегального мигранта. 598 из них  уехали за свой счет, отмечает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов. В 2015 г. выдворено 730 граждан из ближнего и дальнего зарубежья, 368 человек покинули Россию на собственные деньги.

Как правило, трудовые мигранты въезжают в Россию  через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток мигранты не торопятся добровольно покидать нашу страну. За нарушение выписывают штраф от 2 до 5 тыс. рублей с принудительным выдворением за пределы РФ. Нарушители смогут вернуться в Росиию не ранее чем через 5 лет.

Теги: мигранты, приставы

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:
Ваше имя: Войти, зарегистрироваться или войти по OpenID
Введите код:
уведомлять о новых комментариях

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios