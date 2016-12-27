Из Самары выслали 900 мигрантов
В 2016 г. судебные приставы выдворили из Самарской области 891 нелегального мигранта. 598 из них уехали за свой счет, отмечает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов. В 2015 г. выдворено 730 граждан из ближнего и дальнего зарубежья, 368 человек покинули Россию на собственные деньги.
Как правило, трудовые мигранты въезжают в Россию через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток мигранты не торопятся добровольно покидать нашу страну. За нарушение выписывают штраф от 2 до 5 тыс. рублей с принудительным выдворением за пределы РФ. Нарушители смогут вернуться в Росиию не ранее чем через 5 лет.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Сегодня, 09:24
За коллекторами присмотрят приставы
Комментариев: 0
|Самарчанка "приютила" 40 мигрантов
30 декабря 2016, 10:30
|Приставы круглосуточно ждут должников в "Курумоче"
30 декабря 2016, 09:51
|Приставы ищут ребенка
28 декабря 2016, 11:50
|Приставы взыскали 340 млн рублей административных штрафов
27 декабря 2016, 10:50
|За коллекторами присмотрят приставы
Сегодня, 09:24
|В "Амбаре" открылся кинозал с INvision
Вчера, 17:48
|Компенсировать расходы на оплату жилья и коммунальных услуг будут после 15 января
Вчера, 16:03
|На линии Самара - Ширяево сменилось расписание
Вчера, 15:00
|Изменился порядок выплаты компенсаций за детские сады
Вчера, 14:47