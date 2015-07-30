Противоаварийные работы в Доме архиерейского подворья стоят 28 млн рублей
Корпорация развития Самарской области ищет подрядчика, который выполнит первоочередные (противоаварийные) мероприятия по сохранению «Дома архиерейского подворья» в Самаре (ул. Вилоновская, 24/ ул. Галактионовская, 102).
Подрядчика планируют выбрать 31 января. Начальная цена контракта – 27,980 млн рублей. Деньги внебюджетные, говорится в документации к аукциону.
Подрядчик должен будет за 100 календарных дней демонтировать аварийный пристрой к объекту культурного наследия регионального значения, гаражи, пост охраны, конструкции пола подвала и первого этажа, а также внутреннее штукатурное покрытие стен дома и других конструкций. После получения разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия подрядчик должен будет усилить фундаменты и перекрытия подвала.
За ремонтом будет следить проектировщик - ООО Инженерная компания "Парекс". В прошлом году компания получила контракт за 13 млн рублей за проект реставрации бывшего Дома архиерейского подворья.
Для справки.
Историческое здание построено в конце ХIХ – начале ХХ вв. в русско-московском стиле как резиденция самарского архиерея. Автор проекта неизвестен. Дом архиерея был построен в 1878 г. В начале ХХ вв. застройка архиерейского подворья продолжилась. На пересечении ул. Александровской и Соборной (Вилоновской и Молодогвардейской) возвели здание Духовной Консистории, а на углу Александровской и Троицкой (Галактионовская,102) – Правление Епархии. После Октябрьской революции 1917 г. постройки архиерейского подворья национализировали и передали Самарскому губернскому отделу народного образования. Сначала в здании разместили школу №2, а затем - общежитие завода № 24. С открытием индустриального института ему были переданы все постройки архиерейского подворья, а также здание духовной семинарии.
В 2013 г. Корпорация развития Самарской области приватизировала нежилое здание ("Дом архиерейского подворья") площадью 1 383,4 кв. м с земельным участком площадью 1 000,0 кв. м общей стоимостью 39,8 млн рублей. Ремонт здания запланировали уже давно, но откладывали из-за затянувшегося процесса передачи здания с земельным участком в 1 тыс. кв. м во владение Корпорации (процесс передачи здания начался в 2012 г. - прим. Самара.ру).
Теги: Дом архиерейского подворья, Корпорация развития Самарской области
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