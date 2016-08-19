В "Амбаре" открылся кинозал с INvision
В самарском ТЦ "Амбар" открылся новый кинозал с системой INvision, "которая вовлекают зрителей в действие на экране, позволяет значительно усилить впечатление от просмотра фильма". Об этом сообщается на сайте ТЦ.
Формат кинозала INvision:
- кинопроекторы “Сhristie” высокого разрешения 4К (4096×1714 пикселей);
- экран максимального размера с увеличенной способностью светоотражения ("серебряный экран");
- динамические кресла D-BOX и Living Аrmchairs (вибрация, движение);
- звуковая система Dolby-Atmos;
- пассивное 3D (MasterImage).
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