«Кошелев-проект» сменит формат
С этого года «Кошелев-проект» прекратит существование в привычном формате. По сообщению пресс-службы корпорации "Кошелев", вместо прежних малоэтажных домов будут строить коттеджи, возведут спортивный квартал по принципу «безопасный город», с велодорожками, ледовой ареной, теннисным кортом и фитнес-центром. Также в планах высотный квартал с восемнадцатиэтажками.
«Каждый из новых кварталов будет иметь собственное наименование, соответствующее формату», - отметили в корпорации.
Теги: кошелев проект, застройка
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