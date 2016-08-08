Главное за сегодня: 
За окном: +12, завтра: +14
 9 января 2017, 13:34 
Рейтинг: 0 
«Кошелев-проект» сменит формат

С этого года «Кошелев-проект» прекратит существование в привычном формате.  По сообщению пресс-службы корпорации "Кошелев", вместо прежних малоэтажных домов будут строить коттеджи, возведут спортивный квартал по принципу «безопасный город», с велодорожками, ледовой ареной, теннисным кортом и фитнес-центром. Также в планах высотный квартал с восемнадцатиэтажками.

«Каждый из новых кварталов будет иметь собственное наименование, соответствующее формату», - отметили в корпорации.

 

Теги: кошелев проект, застройка

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios