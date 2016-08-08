9 января 2017, 13:34

«Кошелев-проект» сменит формат

С этого года «Кошелев-проект» прекратит существование в привычном формате. По сообщению пресс-службы корпорации "Кошелев", вместо прежних малоэтажных домов будут строить коттеджи, возведут спортивный квартал по принципу «безопасный город», с велодорожками, ледовой ареной, теннисным кортом и фитнес-центром. Также в планах высотный квартал с восемнадцатиэтажками.

«Каждый из новых кварталов будет иметь собственное наименование, соответствующее формату», - отметили в корпорации.

Теги: кошелев проект, застройка

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