Вчера, 13:08

В Самаре за праздники ПДД нарушили более 3 тыс. раз

1 по 8 января в Самаре зарегистрировано 14 ДТП в которых пострадали люди, погибших нет, 15 человек получили травмы. 7 января зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 2 пешехода, в том числе один несовершеннолетний. 8 января - 4 ДТП, в которых пострадало 5 человек.

1 января произошло 11 столкновений машин, пострадавших не было.

Всего в новогодние праздники сотрудники Госавтоинспекции Самары выявлено 3281 нарушение правил дорожного движения. 63 водителя были в состоянии алкогольного опьянения. 262 водителя не пропустили пешеходов, а также выявлено 379 пешеходов, переходивших дорогу в неположенных местах.

Теги: дтп, гаи

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