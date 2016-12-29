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15 млрд рублей Самарская область может положить в Сбербанк

Самарская область может разместить 15 млрд рублей на депозитах в Сбербанке в этом году. Комиссия главного управления организации торгов (ГУОТ) Самарской области сочло заявку банка соответствующей требованиям.

Кроме Сбербанка, разместить у себя деньги облбюджета хотел и АКБ «РосЕвроБанк». Но комиссия отклонила его заявку из-за того, что собственный капитал банка был менее 250 млрд рублей. 

В начале ноября 2016 г. ГУОТ разместил информацию об отборе банков, где Самарская область может размещать в течение 2017 г. на депозитах 72,600 млрд рублей. На срок от недели до полугода. В опубликованном списке было 66 лотов.

В конце ноября Минфин Самарской области отменил свой заказ на проведение отбора заявок.

 

 

Теги: сбербанк, облбюджет, самарская область, минфин, гуот

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