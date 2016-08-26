Вчера, 11:55

АСАДО Самарской области наняло осужденных за 3 млн рублей

ГКП Самарской области «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования» (АСАДО) привлечет к дорожным работам в этом году осужденных, отбывающих наказание в федеральном казенном учреждении «Колония-поселение № 27». С ГУФСИН по Самарской области АСАДО заключило контракт на 3,060 млн рублей.

К оплачиваемому труду в течение года привлекут не менее 15 человек из колонии. Их зарплата составит 10 тыс. рублей в месяц. За услуги по подбору рабочей силы из числа осужденных колония «производит начисление в размере 17 000 рублей в месяц на каждого осужденного».

«Продолжительность рабочего дня Спецконтингента не должна превышать 8 часов. Режим работы с 8.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов. В рабочее время не входит время следования к месту работы и обратно. Выходные дни – суббота и воскресенье».

АСАДО не имеет права использовать труд осужденных при работах и на должностях:

«- с множительной, радиотелеграфной, телефонной, телефаксной техникой;

- связанной с учетом, хранением, и выдачей медикаментов, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;

- в качестве продавцов, бухгалтеров-операционистов, кассиров, заведующих продовольственными, вещевыми складами, а также складами со сложными дорогостоящим оборудованием».

Как сообщается на сайте самарского ГУФСИН, в колонии-поселении-27 отбывают наказание осужденные к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, умышленные преступления небольшой и средней тяжести, а также осужденные, переведенные из исправительных колоний общего и строгого режимов.

Теги: Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования» (АСАДО), колония-поселение, гуфсин

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