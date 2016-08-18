Вчера, 17:28

БК «Самара» завтра проведет первый матч в этом году

БК «Самара» после зимнего перерыва продолжит сезон матчем с «Химками-Подмосковье». Игра намечена на 10 января.



По данным турнирной таблицы Суперлиги, "Самара" занимает 2-е место, "Химки" - 11-е.



Место: «МТЛ Арена», начало — в 19.00.

Вход свободный.

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