Главное за сегодня: 
За окном: -19, завтра: -19
 Вчера, 17:28 
Рейтинг: 0 
БК «Самара» завтра проведет первый матч в этом году

БК «Самара» после зимнего перерыва продолжит сезон  матчем с «Химками-Подмосковье». Игра намечена на 10 января.

По данным турнирной таблицы Суперлиги,  "Самара" занимает 2-е место, "Химки" - 11-е.

Место: «МТЛ Арена», начало — в 19.00.

Вход  свободный.

Теги: бк самара

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:
Ваше имя: Войти, зарегистрироваться или войти по OpenID
Введите код:
уведомлять о новых комментариях

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios