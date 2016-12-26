Вчера, 11:29

Авиакеросин в Самаре дорожает

По данным Росавиации на конец декабря 2016 г. тонна керосина в самарском аэропорту «Курумоч» стоила 36 650 рублей. Единственный поставщик топлива в Самаре - ООО «Лукойл-Аэро-Самара».

Отметим, что весной прошлого года тонна керосина в Самаре стоила 32 050, в августе и начале осени - 33 750 рублей. До 35 650 рублей керосин подорожал в ноябре.

Теги: авиакеросин, курумоч, росавиация

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