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Авиакеросин в Самаре дорожает

По данным Росавиации на конец декабря 2016 г. тонна керосина в самарском аэропорту «Курумоч» стоила 36 650 рублей. Единственный поставщик топлива в Самаре - ООО «Лукойл-Аэро-Самара». 

Отметим, что весной прошлого года тонна керосина в Самаре стоила 32 050, в августе и начале осени - 33 750 рублей. До 35 650 рублей керосин подорожал в ноябре. 

Теги: авиакеросин, курумоч, росавиация

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