Вчера, 11:29
Авиакеросин в Самаре дорожает
Авиакеросин в Самаре дорожает
По данным Росавиации на конец декабря 2016 г. тонна керосина в самарском аэропорту «Курумоч» стоила 36 650 рублей. Единственный поставщик топлива в Самаре - ООО «Лукойл-Аэро-Самара».
Отметим, что весной прошлого года тонна керосина в Самаре стоила 32 050, в августе и начале осени - 33 750 рублей. До 35 650 рублей керосин подорожал в ноябре.
Теги: авиакеросин, курумоч, росавиация
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