Вчера, 10:55

Самарской системой «112» займется новое учреждение «Безопасный регион»

С 1 января правительство Самарской области создало государственное казенное учреждение (ГКУ) «Безопасный регион». Предмет деятельности нового ГКУ, говорится в постановлении облправительства, - «обеспечение функционирования отдельных систем региональной безопасности». Учредители ГКУ – департамент информтехнологий и связи, а также минимущества Самарской области.

ГКУ будет создавать и обслуживать систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Самарской области. Кроме того, ГКУ будет собирать, хранить и передавать информацию о транспортных потоках в области и нарушениях ПДД, в том числе с помощью системы автоматической фиксации.

С 1 января 2017 г. в ГКУ будут работать 36 человек, с 1 января 2018 г. – 46. Но все организационные вопросы планируется решить только к 1 июня.

Отметим, что «обеспечением мер безопасности на объектах транспортного комплекса и дорожной инфраструктуры Самарской области» занималось государственное казенное учреждение Самарской области "Региональный телекоммуникационный центр" (ГКУ СО "РТЦ").

Создать систему вызова по единому номеру «112» во всей России обещали к концу 2014 г.

В феврале 2014 г. руководитель самарского департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин рассказал, что центр обработки вызовов по единому номеру «112» будет в технопарке «Жигулевская долина» в Тольятти, а документация на создание "Системы 112" будет готова до 15 марта. По словам Казарина, общий объём планируемого финансирования - 858,6 млн рублей, в том числе 267 млн рублей - из федерального бюджета.

В августе 2014 г. департамент информтехнологий и связи Самарской области искал подрядчика, который разработала бы рабочую документацию для этой системы. За 12 млн рублей.

В декабре 2014 г. Ростелеком искал подрядчика, который сделал бы проект создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Самарской области. Максимальная цена контракта составляла 5,4 млн рублей.

В ноябре 2015 г. департамент информационных технологий и связи искал поставщика оборудования для этой системы. Деньги – 16,6 млн рублей – выделялись из федерального бюджета.

Теги: государственное казенное учреждение (ГКУ) «Безопасный регион», система 112, самарская область

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