Вчера, 10:24

Можно записаться на "Зимние забавы" в Тольятти

Сегодня в 15.00 заканчивается прием заявок Открытое первенство городского округа Тольятти по лыжным гонкам «Зимние забавы». Соревнования пройдут 10 января с 14.30 в пригородном лесу Автозаводского района по адресу: ул. Маршала Жукова,49 состоится.

Заявки принимаются по адресу: г.Тольятти, Автозаводской район, ул.Маршала Жукова,49: 09.01.2017г. - с 8.00 до 15.00 по электронной почте t-sdushor1@mail.ru и телефону - 8 (8482)76-65-40.

Дистанция и возрастная группа:

- девочки - подготовка - 2005 - 2007 г.р. - 1 км (спринт),

- мальчики - подготовка - 2005 - 2007 г.р. - 1 км (спринт),

- юноши младшего возраста - 2003-2004 г.р. - 3 км,

- девушки младшего возраста - 2003-2004 г.р. - 3 км,

- юноши среднего возраста - 2001-2002 г.р. - 5 км,

- девушки среднего возраста - 2001-2002 г.р. - 3 км,

- юноши старшего возраста - 1999-2000 г.р. - 5 км,

- девушки старшего возраста - 1999-2000 г.р. - 3 км.

Теги: лыжи, заявки

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