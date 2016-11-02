Самарцы присматривались к дорогой недвижимости
Аналитики N1.RU выяснили, какие квартиры интересовали самарцев в прошлом году. Больше всего просмотров - 37% от общего числа - пришлось на трехкомнатные квартиры. На «двушки» - 34%, на однокомнатные квартиры – 29%.
"Интерес к квартирам большей комнатности наметился летом 2016 года, до этого на протяжении полугода «однушки» занимали первое место в доле просмотров", - отметило агентство.
В 2016 г. лидером по просмотрам стал Ленинской район, самый дорогой в Самаре по цене квадратного метра. На квартиры в Ленинском пришлось 17% от общей доли просмотров. Напомним, что средняя цена "квадрата" там составляет около 85 тыс. рублей.
На втором месте и по интересу у пользователей, и по цене «квадрата» оказался Самарский район: 15% от общей доли просмотров. На третьем месте - Октябрьский и Промышленный районы, набравшие по 11%.
При этом к концу года на 1-2% вырос интерес к квартирам в Промышленном и Красноглинском районах, чуть снизился - в Железнодорожном и Советском.
Теги: недвижимость
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
20 декабря 2016, 11:07
"Квадрат" тольяттинской вторички подешевел на 4 тыс. рублей
Комментариев: 0
|Росреестр призывает к бдительности
3 декабря 2016, 15:12
|Самые дорогие улицы Самары находятся в Ленинском районе
22 ноября 2016, 17:24
|Мам Самарской области проконсультируют в Росреестре
20 ноября 2016, 12:07
|В Самаре жилье подешевело в 2 раза меньше, чем в Москве
2 ноября 2016, 11:42