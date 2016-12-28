Утилизация на АвтоВАЗе продолжается
АвтоВАЗ продлил программу утилизации и скидки по трейд-ин. Программа обновления автопарка будет действовать весь 2017 год. Такое решение дирекция предприятия приняла 31 декабря.
При этом АвтоВАЗ поднял рекомендованные цены на все модели Lada. Сильнее всего выросла цена на универсал Lada Largus Cross - на 20 700 рублей - до 674 900. Заметно труднее стало купить Lada 4x4 Urban - его минимальная цена увеличилась на 14 700 рублей до 526 100.
Напомним, "Джи Эм-АвтоВАЗ" продлил программу утилизации до 31 марта.
Теги: автоваз, утилизация
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