Владельцы оружия могут подать заявления
Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области обращает внимание владельцев гражданского оружия на сроки действия разрешительных документов и напоминает о необходимости подачи документов на продление за месяц до окончания срока их действия.
В случае несвоевременного продления разрешительных документов предусмотрена административная ответственность за нарушение сроков перерегистрации оружия.
ЦЛРР напоминает, что заявления о получении лицензий, получении и продлении разрешений, а также уведомления о предстоящей продаже оружия владельцы оружия могут подать посредством сети интернет на портале Госуслуги.ру. Зарегистрироваться на портале государственных услуг можно в любом МФЦ города.
Для удобства владельцев гражданского оружия Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области будет осуществлять прием граждан:
7 января: с 9.00 до 12.00 (без перерыва на обед)
Телефоны для справок: 8 (846) 372-03-07, 8 (846) 373-70-36
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
9 июня 2016, 17:13
За взрычатку, автоматы и патроны полицейские заплатили самарцам 300 тыс. рублей
Комментариев: 0
|Собственник «Эл банка» пытается оспорить отзыв лицензии
12 мая 2016, 10:42
|Отозвана лицензия у двух московских банков
12 мая 2016, 10:24
|Тольяттинский "Эл Банк" лишился лицензии
5 мая 2016, 10:38
|Центробанк отозвал лицензию у Мострансбанка
5 мая 2016, 10:23
|С Рождеством Христовым
Вчера, 00:19
|Миротворцы ЦВО в 2017 году примут участие в 15 учениях
6 января 2017, 20:29
|Граждан развезут по домам после Рождественской службы
6 января 2017, 15:24
|Завтра – «Вечер с шотландским акцентом»
5 января 2017, 09:48
|Завтра приглашают на военно-историческую реконструкцию в Тольятти
4 января 2017, 15:25