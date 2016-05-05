6 января 2017, 19:41

Владельцы оружия могут подать заявления

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области обращает внимание владельцев гражданского оружия на сроки действия разрешительных документов и напоминает о необходимости подачи документов на продление за месяц до окончания срока их действия.

В случае несвоевременного продления разрешительных документов предусмотрена административная ответственность за нарушение сроков перерегистрации оружия.

ЦЛРР напоминает, что заявления о получении лицензий, получении и продлении разрешений, а также уведомления о предстоящей продаже оружия владельцы оружия могут подать посредством сети интернет на портале Госуслуги.ру. Зарегистрироваться на портале государственных услуг можно в любом МФЦ города.

Для удобства владельцев гражданского оружия Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области будет осуществлять прием граждан:

7 января: с 9.00 до 12.00 (без перерыва на обед)

Телефоны для справок: 8 (846) 372-03-07, 8 (846) 373-70-36

Теги: оружие, лицензии

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