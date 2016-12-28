АвтоВАЗ поднял цены
АвтоВАЗ поднял рекомендованные цены на все модели Lada. Как отмечает портал wroom.ru, сильнее всего выросла цена на универсал Lada Largus Cross - на 20 700 рублей - до 674 900. Седан Lada Vesta подорожал на 16 900 рублей - до 545 900 в стартовой комплектации. Заметно труднее стало купить Lada 4x4 Urban - его минимальная цена увеличилась на 14 700 рублей до 526 100.
Остальные модели в начальных версиях теперь продаются по следующим ценам: Lada Xray - 599 900 рублей (+10 900), Lada Largus - 529 900 (+5 400), Lada Kalina Cross - 524 100 (+12 000), Lada 4x4 - 475 900 (+10 200), Lada Kalina - 439 900 (+4 400), лифтбек Lada Granta - 414 200 (+10 000), Lada Priora - 399 900 (+10 900), седан Lada Granta - 389 900 (+6 000).
При сегодняшнем курсе около 72 руб. за евро нет необходимости повышать цены на автомобили Lada, сказал президент АвтоВАЗа Николя Мор в интервью Reuters. Об этом писали в сентябре 2016 г. «Ведомости». Но проблемы могут возникнуть, если курс поднимется до 78–80 руб., добавил Мор.
В 2015 г. АвтоВАЗ четырежды повышал цены – в среднем автомобили подорожали на 20%. В этом году в феврале – на все автомобили, кроме седана Vesta, высокого хетчбэка Xray и седана Priora, и в мае – только на эти модели. Цены в среднем увеличились менее чем на 5%.
Сохранять существующие цены АвтоВАЗу позволяет высокая локализация Lada, которая продолжает расти, говорил тогда изданию представитель предприятия. Доступность машин особенно важна для бюджетного сегмента, добавил он. К примеру, Granta, самая продаваемая модель Lada, стоит в России от 383 900 руб. (без учета акций), Vesta (второе место) – от 529 000 руб.
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