Миротворцы ЦВО в 2017 году примут участие в 15 учениях
Военнослужащие миротворческого соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Самарской области, в 2017 г. примут участие в 15 учениях, сообщает пресс-служба округа.
Основным мероприятием боевой и специальной подготовки станет двухстороннее батальонное тактическое учение на Рощинском полигоне в Самарской области.
"В 2017 году боевая подготовка миротворцев будет направлена на совершенствование их индивидуальных способностей, повышение мастерства, умений командиров управлять своими и приданными подразделениями в условиях современного боя, требующего быстрого принятия решений".
Теги: цво, миротворцы, рощинский
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