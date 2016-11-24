6 января 2017, 20:29

Миротворцы ЦВО в 2017 году примут участие в 15 учениях

Военнослужащие миротворческого соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Самарской области, в 2017 г. примут участие в 15 учениях, сообщает пресс-служба округа.

Основным мероприятием боевой и специальной подготовки станет двухстороннее батальонное тактическое учение на Рощинском полигоне в Самарской области.

"В 2017 году боевая подготовка миротворцев будет направлена на совершенствование их индивидуальных способностей, повышение мастерства, умений командиров управлять своими и приданными подразделениями в условиях современного боя, требующего быстрого принятия решений".

Теги: цво, миротворцы, рощинский

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