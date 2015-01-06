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С Рождеством Христовым
Уважаемые жители Самарской области!
Примите мои самые теплые, сердечные поздравления с Рождеством Христовым!
Этот великий праздник наполняет сердца христиан благоговением и радостью, пробуждает самые светлые чувства и помыслы. На протяжении тысячелетней истории нашего Отечества христианские идеалы добра, любви и милосердия являются духовно-нравственной опорой нашего общества.
И сегодня Русская Православная Церковь вносит большой вклад в укрепление народного единства, просвещение и патриотическое воспитание наших сограждан, поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия.
В наше непростое время незыблемые духовные ценности – это основа основ для дальнейшего развития страны, величайшее наследие наших предков, придающее сил для созидательной деятельности на благо родной земли.
Наша область веками славилась традициями сплоченности и добрососедства, мирного сосуществования людей разных национальностей и вероисповеданий.Важная роль в сохранении и приумножении этих традиций принадлежит Самарской митрополии, с которой у регионального Правительства сложились самые добрые отношения.
От всей души желаю вам, дорогие самарцы, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов во всех благих делах и начинаниях! Мира, любви и добра вам и вашим близким!
Теги: Рождество
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