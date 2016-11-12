Вчера, 16:39

Губернатор Самарской области поздравляет с наступающим Новым Годом

Уважаемые жители Самарской области! Дорогие друзья!

Приближение Нового года мы всегда ждем с особым, волнующим чувством. Новогодний праздник, ставший символом светлых чаяний и добрых надежд, дарит нам радость, объединяет нас в любви к родным и близким, к родному дому, к нашему Отечеству – великой России.

Совсем немного осталось до боя кремлевских курантов. И в эти минуты хочется вспомнить о том, что особенно дорого каждому из нас.

Для Самарской области, как и для всей нашей страны, 2016-й год был очень непростым. Это было время серьезных испытаний, поиска новых решений и новых возможностей для дальнейшего развития региона, улучшения условий жизни наших сограждан.

Несмотря на трудности, мы многое успели сделать. У нас открывались новые производства, школы, детские сады, больницы, спортивные объекты, высокими темпами строилось жилье, развивалась транспортная инфраструктура. Выросло сельское хозяйство – наши аграрии собрали самый большой за последние 15 лет урожай зерновых. Продолжает свое развитие высшая школа, готовится к реализации проект наукограда «Гагарин-центр». Активно ведется подготовка к Чемпионату мира по футболу. Теперь для нас задача номер один – сделать все, чтобы мировое первенство прошло на самом высоком уровне.

Организованно, честно и открыто прошли выборы в Государственную Думу и региональный парламент. Прошедшая избирательная кампания укрепила статус нашей губернии как политически активного региона с высоким уровнем народной поддержки курса, проводимого Президентом России.

Исключительно важно, что глава государства Владимир Владимирович Путин поддержал нашу инициативу о присвоении Самаре почетного звания «Город трудовой и боевой славы». Тем самым увековечен огромный трудовой вклад жителей города в Великую Победу, их героизм на фронте.

Событием поистине исторического значения стало решение руководства страны о придании Тольятти статуса территории опережающего развития.

Для реализации всего намеченного в 2017 году и выхода региона на устойчивую траекторию роста нам необходимо трудиться с удвоенной энергией. Не сомневаюсь, что ваша ответственная гражданская позиция, умение быть единой командой позволят нам укрепить позиции губернии как опорного региона России.

Хочу сердечно поблагодарить вас, уважаемые жители Самарской области, за активное участие в решение задач, стоящих перед регионом, за готовность служить общему делу.

Пусть все ваши мечты непременно сбудутся. Пусть ваши родные и близкие всегда будут рядом. Пусть в каждом доме, в каждой семье царят любовь, взаимопонимание и душевный покой.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и добра!

С Новым годом, дорогие друзья!

С новым счастьем!





Теги: губернатор

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