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Владельцу самарского Дома промышленности не дадут 4,7 млн рублей

Правительство Самарской области не выделит АО «Транспортно-логическая корпорация» (ТЛК) 4,700 млн рублей на покупку недвижимости. Соответствующее постановление опубликовало облправительство.

Выделить субсидию ТЛК правительство собиралось в июне. Деньги, как сообщалось тогда, должны были пойти на выкуп двух гаражей площадью 327,5 и 193,6 кв. м на ул. Куйбышева, 145 («Дом промышленности»). Купить помещения ТЛК была должна до 31 декабря 2016 г.

При этом, как говорилось в июньском постановлении, «объекты недвижимости… приобретаются в целях создания благоприятных условий для проведения работ по реконструкции и модернизации объектов культурного наследия регионального значения площадью 20 322,2 кв. м и площадью 114,7 кв. м, расположенных по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева/Красноармейская, д. 145/3, принадлежащих на праве собственности акционерному обществу «Транспортно-логическая корпорация».

Как сообщается в заключении аудитора к бухгалтерскому отчету ТЛК за 2015 г., на баланс компании в качестве ее уставного капитала самарский Дом промышленности (рыночная цена – 450 млн рублей) был передан в 2013 г. В прошлом году от сдачи помещений в Доме промышленности ТЛК получила 6,471 млн рублей. При этом себестоимость продаж составила 13, 632 млн рублей из-за начисленной амортизации, налога на имущество и расходов на содержание всего здания.

Сама ТЛК в 2015 г. увеличила чистый убыток 10,435 млн рублей (в 2014 – 6,312 млн рублей). С декабря 2015 г. ТЛК не сдает помещения Дома промышленности в аренду.

Единственный владелец ТЛК – Самарская область в лице минимущества.

Теги: Транспортно-логическая корпорация, Дом промышленности, Самара, минимущество

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