Врачи в Кинеле будут принимать 3 и 6 января
Администрация «Кинельской ЦБГиР» сообщает, что 3 и 6 января с 8.00 до 14.00 врачи поликлиники и поликлинических отделений будут принимать пациентов:
В Кинеле
по адресу ул.Светлая, 12:
- врач терапевт участковый
- врач-хирург
- врач-стоматолог
по ул.Зеленая, 16:
- врач акушер-гинеколог
по ул.Элеваторная, 18:
- врач-педиатр
в п. г.т. Усть-Кинельский:
- врач-терапевт участковый
- врач-педиатр
в п.г.т. Алексеевка:
- врач- терапевт участковый
- врач-педиатр
Будут принимать пациентов и врачи общей практики в поликлинических отделениях района, сообщает больница.
Экстренная помощь оказывается круглосуточно в приемном покое стационарных отделений по ул.Светлая,12.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
26 декабря 2016, 10:20
Самарская область получит 200 млн рублей из госбюджета
Комментариев: 0
|В Кинеле можно зарегистрировать автомобиль в праздники
31 декабря 2016, 09:51
|Елки в Кинеле, Усть-Кинельском и Алексеевке начнут продавать завтра
18 декабря 2016, 13:33
|В Кинеле – выставка-ярмарка
17 декабря 2016, 16:05
|В Кинеле будут массово выявлять признаки опьянения у водителей
8 декабря 2016, 16:20
|В праздники можно круглосуточно сообщать о ситуациях на дороге
Сегодня, 10:16
|Календарь экскурсий в Тольятти
Вчера, 14:02
|Как добраться до Ширяева из Жигулевска
31 декабря 2016, 17:26
|В новогодние праздники закон "о тишине" тоже действует
31 декабря 2016, 17:14
|Губернатор Самарской области поздравляет с наступающим Новым Годом
31 декабря 2016, 16:39