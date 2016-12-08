Сегодня, 13:38

Врачи в Кинеле будут принимать 3 и 6 января

Администрация «Кинельской ЦБГиР» сообщает, что 3 и 6 января с 8.00 до 14.00 врачи поликлиники и поликлинических отделений будут принимать пациентов:

В Кинеле

по адресу ул.Светлая, 12:

- врач терапевт участковый

- врач-хирург

- врач-стоматолог

по ул.Зеленая, 16:

- врач акушер-гинеколог

по ул.Элеваторная, 18:

- врач-педиатр

в п. г.т. Усть-Кинельский:

- врач-терапевт участковый

- врач-педиатр

в п.г.т. Алексеевка:

- врач- терапевт участковый

- врач-педиатр

Будут принимать пациентов и врачи общей практики в поликлинических отделениях района, сообщает больница.

Экстренная помощь оказывается круглосуточно в приемном покое стационарных отделений по ул.Светлая,12.

Теги: кинель, врачи

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