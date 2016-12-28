16 января будут распределять места в детсады Самары
16 января будут распределять свободные места в дестких садах, сообщает департамент образования Самары.
"Для успешного проведения указанной процедуры рекомендуем Вам до 15.01.2017 (включительно) проверить данные, указанные в Вашем заявлении в автоматизированной информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование») (https://es.asurso.ru)", - говорится в сообщении.
Если родители обнаружат какие-то неточности в заявлении, то они могут обратиться в МУП МФЦ и внести нужные изменения.
Информация об имеющихся детсадах свободных местах по данным на 30 декабря будет размещена на сайте департамента образования Самары - http://www.depsamobr.samregion.ru в разделе «Новости».
"Вы имеете право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МОО в порядке убывания предпочтения), - сообщает мэрия. - Для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление Вы можете обратиться в МФЦ".
Распределять свободные места будут в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:
• наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;
• даты регистрации ребенка в электронном реестре;
• возраста ребенка по состоянию к 1 сентября 2016 г.;
• направленности группы.
О предоставлении места родителям сообщат специалисты детсада. Результаты распределния мест можно увидеть на сайте es.asurso.ru.
"В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет", - строго предупреждают чиновники.
Теги: места в детсадах, самара
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