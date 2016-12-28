Вчера, 13:27

16 января будут распределять места в детсады Самары

16 января будут распределять свободные места в дестких садах, сообщает департамент образования Самары.

"Для успешного проведения указанной процедуры рекомендуем Вам до 15.01.2017 (включительно) проверить данные, указанные в Вашем заявлении в автоматизированной информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование») (https://es.asurso.ru)", - говорится в сообщении.

Если родители обнаружат какие-то неточности в заявлении, то они могут обратиться в МУП МФЦ и внести нужные изменения.

Информация об имеющихся детсадах свободных местах по данным на 30 декабря будет размещена на сайте департамента образования Самары - http://www.depsamobr.samregion.ru в разделе «Новости».

"Вы имеете право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МОО в порядке убывания предпочтения), - сообщает мэрия. - Для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление Вы можете обратиться в МФЦ".

Распределять свободные места будут в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

• наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;

• даты регистрации ребенка в электронном реестре;

• возраста ребенка по состоянию к 1 сентября 2016 г.;

• направленности группы.

О предоставлении места родителям сообщат специалисты детсада. Результаты распределния мест можно увидеть на сайте es.asurso.ru.

"В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет", - строго предупреждают чиновники.

Теги: места в детсадах, самара

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