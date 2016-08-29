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В «Эл банке» не нашли документов, но обнаружили неучтенную мебель

Во время инвентаризации имущества тольяттинского «Эл банка» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило недостачу на сумму 91, 224 млн рублей. Но обнаружило 1369 единиц неучтенного банковского оборудования, мебели и оргтехники.

Большая часть недостачи приходится на подтверждающие сделки документы – 86,306 млн рублей. АСВ не нашло договора уступки прав требования, факторинга и договора на покупку программного обеспечения – на 57, 070 млн рублей; кредитные и обеспечительные договора, заключенных с физическими и юридическими лицами на 28, 986 млн рублей, а также подтверждений остатков на корреспондентских счетах в других банках – корреспондентах – на 250 тыс. руб.

"Остальная часть недостачи приходится на основные средства (неотделимые улучшения в арендуемых помещениях) и материальные запасы (рекламная продукция Банка, своевременно несписанная с баланса) на общую сумму 4, 918 млн рублей, - пишет АСВ. - … проводится работа по поиску имущества, в том числе подаются иски о взыскании задолженности по кредитам на основании документов, имеющихся в наличии».

5 мая «Эл банк» лишили лицензии. «Решение принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. ООО КБ «Эл банк» оказалось не способно своевременно удовлетворить требования вкладчиков, при этом срок неисполнения банком обязанности по возврату им денежных средств превысил 14 дней. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности», - указывала причины отзыва лицензии пресс-служба ЦБ РФ.

26 июля арбитражный суд Самарской области признал Эл банк банкротом. В банке было открыто конкурсное производство. По данным на дату открытия конкурсного производства балансовая стоимость активов Эл банка, с учетом исключения из них суммы созданного резерва на возможные потери и амортизации основных средств, составили 3, 790 млрд рублей.

По состоянию на 1 октября конкурсному управляющему (АСВ) предъявлены требования на более чем 5, 454 млрд рублей.

Теги: эл банк, асв, инвентаризация

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