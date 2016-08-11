АСВ нашло в Фиа-банке недостачу на 1,5 млн рублей
27 декабря завершена инвентаризация части имущества тольяттинского Фиа-банка (ценные бумаги и долевое участие). Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий).
«В ходе частичной инвентаризации выявлена недостача имущества на сумму 1, 432 млн рублей, в том числе 1,146 млн рублей – учтенные векселя (компания-эмитент ЗАО ФК «Фининвест» ликвидирована) и 286 тыс. рублей (дефолтные ценные бумаги)».
Центробанк отозвал лицензию у Фиа-банка 8 апреля. Как отмечали тогда в ЦБ, банк при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату капитала банка. Отрицательный капитал Фиа-банка по результатам обследования временной администрации составил 7,4 млрд рублей.
6 июля по решению арбитражного суда Самарской области Фиа-банк был признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год. Функции конкурсного управляющего были возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».
В начале декабря Управление МВД России по Тольятти возбудило уголовное дело о хищении 26,7 млн рублей из «Фиа-банка» предпринимателем (имя не называлось), находившимся в сговоре с сотрудниками кредитного учреждения. По версии следствия, с апреля по ноябрь 2015 г. предприниматель, действуя совместно с неустановленными лицами из числа сотрудников «Фиа-банка», представлял в кредитное учреждение фиктивные отчеты о привлеченных клиентах, в то время как большинство из них уже были клиентами банка.
Теги: фиа-банк, недостача, асв
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