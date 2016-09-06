"Джи Эм-АвтоВАЗ" продлил утилизацию
"Джи Эм-АвтоВАЗ" продлевает программу утилизации до 31 марта.
Автовладельцы смогут обменять свой автомобиль по программе trade-in или сдать его на утилизацию и получить скидку на покупку нового автомобиля.
Стоимость Chevrolet Niva с учетом специального предложения будет начинаться от 499 тыс. рублей. "Таким образом, максимальная выгода при покупке базовой комплектации L с учетом скидки по утилизации составит 85 000 рублей", - сообщает компания.
Для комплектаций LC, LE, LE+, GL, GLC будут сохранены прежние условия программы: сумма скидки по программе утилизации составит 40 тыс. рублей, по программе trade-in — 30 тыс. рублей.
Напомним, что с 1 января подорожали все комплектации Chevrolet Niva.
Теги: утилизация, джи эм автоваз
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