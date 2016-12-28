30 декабря 2016, 12:20

"Джи Эм-АвтоВАЗ" в 2016 г. снизил объемы выпуска на 6%

В 2016 г. "Джи Эм-АвтоВАЗ" снизил объемы производства на 6% от уровня 2015 г. - до 32 104 автомобиля Chevrolet Niva.

Дилеры в этом году получили 31 597 автомобилей, 1555 из них отправилось в страны СНГ.

По итогам 2015 г. было выпущено 34 218 автомобилей Chevrolet Niva. Дилерам отгружено 34 726, в том числе 2374 — в страны СНГ.

Chevrolet Niva вошла в десятку самых продаваемых автомобилей в России по версии Ассоциации европейского бизнеса. За год завод продал 31 367 автомобилей (в 2014 г. – 43 441).

Теги: Chevrolet Niva, джи эм автоваз

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