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Расписание горнолыжного комплекса на Красной Глинке

Горнолыжный комплекс "Сок" на Красной Глинке опубликовал график и расценки на новогодние праздники.

Расписание:

Прейскурант на 2-8 января:

Наименование услуг на подъемнки Стоимость услуг в выходные дни и праздники, в руб.
Скипасс на 1 день 1600
Скипасс на 1 час 400
Скипасс на 2 часа 800
Скипасс на 3 часа 1000
1 подъём 200
5 подъёмов 600
10 подъёмов 950
Детям от 5 до 12 лет скипасс на 3 часа 500
Детская трасса (BabyLift) на день 300 
с инструктором — бесплатно, 
с прокатным тьюбом — бесплатно
Учебная трасса (BabyLift) 

1 час — 150

3 часа — 300

1 час со своим тюбом — 250

без оплаты — с прокатным тюбом

без оплаты — с инструктором
Сноупарк на день 500

 

 

 

Теги: глк сок, расписание

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