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Расписание горнолыжного комплекса на Красной Глинке
Расписание горнолыжного комплекса на Красной Глинке
Горнолыжный комплекс "Сок" на Красной Глинке опубликовал график и расценки на новогодние праздники.
Расписание:
Прейскурант на 2-8 января:
|Наименование услуг на подъемнки
|Стоимость услуг в выходные дни и праздники, в руб.
|Скипасс на 1 день
|1600
|Скипасс на 1 час
|400
|Скипасс на 2 часа
|800
|Скипасс на 3 часа
|1000
|1 подъём
|200
|5 подъёмов
|600
|10 подъёмов
|950
|Детям от 5 до 12 лет скипасс на 3 часа
|500
|Детская трасса (BabyLift) на день
|300
с инструктором — бесплатно,
с прокатным тьюбом — бесплатно
|Учебная трасса (BabyLift)
|
1 час — 150
3 часа — 300
1 час со своим тюбом — 250
без оплаты — с прокатным тюбом
без оплаты — с инструктором
|Сноупарк на день
|500
Теги: глк сок, расписание
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