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Расписание горнолыжного комплекса на Красной Глинке

Горнолыжный комплекс "Сок" на Красной Глинке опубликовал график и расценки на новогодние праздники.

Расписание:

Прейскурант на 2-8 января:

Наименование услуг на подъемнки Стоимость услуг в выходные дни и праздники, в руб. Скипасс на 1 день 1600 Скипасс на 1 час 400 Скипасс на 2 часа 800 Скипасс на 3 часа 1000 1 подъём 200 5 подъёмов 600 10 подъёмов 950 Детям от 5 до 12 лет скипасс на 3 часа 500 Детская трасса (BabyLift) на день 300

с инструктором — бесплатно,

с прокатным тьюбом — бесплатно Учебная трасса (BabyLift) 1 час — 150 3 часа — 300 1 час со своим тюбом — 250 без оплаты — с прокатным тюбом без оплаты — с инструктором Сноупарк на день 500

Теги: глк сок, расписание

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