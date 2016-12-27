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Куда жаловаться на водителей-хамов
Мэрия Тольятти запустила "горячую линию" по работе общественного транспорта. Информацию или жалобу можно оставить на автоответчике, который работает круглосуточно: (8482) 54-46-60.
Куда жаловаться на водителей-хамов
Мэрия Тольятти запустила "горячую линию" по работе общественного транспорта. Информацию или жалобу можно оставить на автоответчике, который работает круглосуточно: (8482) 54-46-60.
В дневное время - с 8:00 до 17:00 по телефону (8482) 54-47-44 - можно жаловаться на то, что водитель транспортного средства грубит пассажирам, ведет себя неправомерно или нарушает правила ПДД.
Теги: тольятти, горячая линия
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