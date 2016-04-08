«ТеррНИИгражданпроект» выбрал субподрядчика на работы по проекту «Гагарин-Центра»
Московское ООО «Архитектурная мастерская А. Некрасова» за 13,500 млн рублей выполнит проектно-изыскательские работы по объекту: «Проектирование и строительство научно-образовательного и технико-внедрического комплекса в Кировском районе городского округа Самара» (I этап)».
Суть работ в документах закупки у единственного поставщика не указана. Работы мастерская должна выполнить до 31 августа 2017 г.
Закупку заказывало самарское ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект». В конце ноября ГУП получило контракт на 57,8 млн рублей на выполнение тех же самых проектно-изыскательских работ по строительству научно-образовательного и технико-внедренческого комплекса (Гагарин-центр) в Кировском районе Самары (I этап).
Это был уже второй контракт на проектирование «Гагарин-центра», который получил «Террниигражданпроект». В первый раз (цена того контракта – 32,2 млн рублей) институт был генподрядчиком проектирования в 2013 г. Сам проект делало ООО «Изыскатель».
Комплекс планируется разместить на территории, ограниченной Волжским и Московским шоссе, ул. Дальняя, Ташкентская и Демократическая.
В документах к аукциону, который "ТерНИИгражданпроект" выиграл в ноябре, чообщалось, что в проекте I этапа "Гагарин-Центра" должны быть учтены:
- институт биотехнических и биомедицинских систем (площадь земельного участка – 1,2 га, застройки - 3300 кв. м, 6 этажей) с лабораториями биомедицинской электроники, биохимических аналитических систем, нейрофизиологии, нейроинтерфейсов и робототехники; оптики и спектроскопии; биомедицинской визуализации; тканевой инженерии, генетических и протеомных исследований; космических биомедицинских исследований. В составе инженерной инфраструктуры института будут венткамера, газогенераторные, помещения для компрессоров и вакуумных насосов, тепловой пункт, электрощитовая, а также оборудование для получения дистиллированной и деионизованной воды.
- институт микро и наноэлектроники, волоконной оптики и фотоники (площадь застройки – 5 000 кв. м, 6 этажей) с лабораториями гибкой и печатной электроники; полупроводниковых и МЭМС-технологий; корпусирования, поверхностного монтажа и финишной сборки; волоконной оптики и фотоники; измерений готовой продукции и выходного контроля, испытательной лабораторией, лабораторией обратного инжиниринга и Дизайн-центром.
- лазерный центр (площадь земельного участка – 0,9 га, застройки - 2500 кв. м, 6 этажей) с секторами лазерных технологий, пробоподготовки и диагностики, анализа и синтеза световых полей, IT-сектором.
- межвузовский кампус (площадь застройки не менее 23 000 кв. м. в т.ч. учебный корпус – 8 000 кв. м, общежитие – 6 000 кв. м, спортивный комплекс университета – 6 000 кв. м, центр молодежного технического творчества – 4 000 кв. м).
- производственный центр по выпуску металлических порошков ФГУП «ВИАМ» (площадь застройки – 1 584 тыс. кв. м, 3 этажа).
При проектировании объектов капстроительства необходимо учитывать принципы работы системы «Умный город/дом» - единой системы управления помещениями, основанной на энергосберегающих и энергоэффективных технологиях, информатизации процессов деятельности.
Теги: ТеррНИИгражданпроект, ООО «Архитектурная мастерская А. Некрасова», Гагарин-центр
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24 ноября 2016, 10:30
«ТеррНИИгражданпроект» получит еще 57,8 млн на проект "Гагарин-Центра"
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