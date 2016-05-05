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Самарчанка "приютила" 40 мигрантов

В Самаре осудили двух граждан за фиктивную регистрацию мигрантов. Альберту Ростовскому назначен 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев, Евгении Старостиной - штраф в размере 14 000 рублей.

По данным УФСБ региона, Старостина "помогла поставить на учет" более 40 граждан Республик Узбекистан и Таджикистан в своей квартире в Красноглинском районе.

Ростовский, зная, что узбеки находятся на территории РФ незаконно и уклоняются от выезда за её пределы, за денежное вознаграждение предоставил им для проживания свой дом в Кировском районе.

«Следует отметить, что подобного рода обстоятельства формируют предпосылки к возможному нахождению на территории РФ иностранцев, причастных к совершению преступлений и скрывающихся от правоохранительных органов своих стран, вынашивающих намерения по совершению действий террористического и экстремистского характера», - пишет пресс-служба регионального управления ФСБ.

Теги: фсб, мигранты

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