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Приставы круглосуточно ждут должников в "Курумоче"

В новогодние праздники можно будет снять ограничение на выезд прямо в аэропорту. В «Курумоче» судебные приставы будут круглосуточно дежурить до 9 января.

Приставы смогут в экстренном порядке вынести постановление о снятии временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации.

"После предоставления документов (платежных документов с отметками банка, квитанций терминалов, справок об отсутствии задолженности и т.д.) может быть принято решение об отмене временного ограничения на выезд должника, соответствующая информация передается Пограничной службе. Таким образом, ограничение снимается в течение суток", - пишет пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Самарской области.

В среднем эта процедура длится около 10 дней.

Теги: приставы, должники, курумоч

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