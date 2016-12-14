Роспотребнадзор: как в стретить Новый год без последствий
Управление Роспотребнадзора по Самарской области опубликовало рекомендации, как провести новогоднее застолье без последствий для здоровья:
"Соблюдайте очередность блюд. Диетологами доказано, самое оптимальное съедать сначала салат, а затем уже более сытные вторые блюда и горячее.
Пусть на столе больше будет овощных салатов и закусок. Не нужно стремиться попробовать абсолютно все блюда. Чем разнообразнее всё отведанное за праздничным столом, тем больше нагрузка на пищеварительную систему.
Не садитесь за праздничный стол голодным. Диетологи советуют не пропускать 31 декабря завтрак, обед и ужин. Соблюдайте обычный рацион дня. Это позволит избежать переедания в саму новогоднюю ночь.
Не стоит всю ночь проводить за столом, смотря телевизор и поглощая пищу. Устройте для себя и своих гостей конкурсы, потанцуйте или погуляйте на свежем воздухе.
Избегайте длительных застолий.
Не запивайте пищу газированными напитками. Они вызовут вздутие живота. Умеренно употребляйте алкоголь"
Теги: роспотребнадзор
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