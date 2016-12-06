У самарских пенсионеров выманили 8 млн рублей
В Самаре создатель финансовой пирамиды получил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.
По данным облпрокуратуры, житель города Самары Дмитрий Кузьмина 1985 года рождения в феврале 2014 г. создал ООО «Элит-Инвест». Оно просуществовало почти год. С граждан Кузьмин собирал деньги, обещая высокую прибыль за счет процентов от вложенных средств. Некоторым из них он выплачивал «дивиденды» в незначительных размерах под видом инвестдеятельности.
За год злоумышленник выманил у 56 вкладчиков 8 млн рублей. При этом вкладчиками общества были преимущественно граждане пенсионного возраста.
Пока приговор в законную силу не вступил. Ущерб потерпевшим не возмещен.
Теги: прокуратура, пирамида
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