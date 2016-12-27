В Тольятти проезд в общественном транспорте не подорожает
Стоимость проезда в общественном транспорте Тольятти с нового года не увеличится, сообщает мэрия Тольятти. Мэр города подписал соответствующее постановление 28 декабря.
Регулируемый тариф на перевозку пассажиров, равно как и провоз багажа, на муниципальных маршрутах остается на уровне 25 рублей. Льготная цена при оплате транспортными картами - 23 рубля за поездку.
Льготный проездной билет "Студенческий" будет стоить 840 рублей, "Для учащихся" - 600 рублей. Покупка безлимитной единой транспортной карты обойдется в 1000 рублей.
Год назад в Тольятти резко подорожал проезд в общественном транспорте - с 20 до 25 рублей в муниципальном, и до 27 рублей - в коммерческом.
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