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Новые улицы в «Кошелев-проекте» назвали в честь советских актеров

5 улиц в поселке Смышляевка, где строятся новые очереди "Кошелев-проекта" ("Кошелев-парк"), получили имена. Постановление администрации Волжского района подписано 16 декабря. 

Одна из улиц названа в честь Пётра  Монастырского (1915 — 2013) — советского и российского театрального режиссёра, актёра, педагога, театрального  деятеля.  С 1955 г. Монастырский работал режиссером, в 1959—1965 и в 1967—1998 гг. — главным режиссёром сначала Куйбышевского, а затем Самарского драматического театра им. Горького. Под его руководством театру в 1977 г. было присвоено звание Академический. Всего Монастырский поставил более 200 спектаклей, 120 из них в Самарской драме. 

Вторую улицу назвали именем советской актрисы театра и кино Веры Ершовой (1917— 2006). В 1943 г. Вера Ершова переехала в Куйбышев из Курска, и с тех пор работала в Куйбышевском (Самарском) драмтеатре.

Третья улица будет носить имя Николая  Симонова (21 ноября (4 декабря) 1901, Самара — 20 апреля 1973, Ленинград) – советского и российского актёра театра и кино, театрального режиссёра.

Еще две улицы назвали в честь самарских митрополитов Иоанна Снычева и Мануила  Лемешевского.

Теги: кошелев

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