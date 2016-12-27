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Мэрия Тольятти вводит дополнительные муниципальные маршруты

С 1 января 2017 г. водители коммерческого транспорта Тольятти перестанут принимать к оплате социальные карты жителя Самарской области, сообщает пресс-служба мэрии.

Минтранс прекращает субсидировать перевозку льготных категорий граждан на нерегулируемых маршрутах в Самарской области. С 2017 г. возмещать затраты на проезд по социальным картам областные власти будут только муниципальным предприятиям Тольятти - МП "ТПАТП№3" и МП "ТТУ".

В городе есть участки, где муниципальные автобусы не ездят. "Чтобы обеспечить беспрепятственный доступ льготных категорий горожан к данным территориям", с 1 января мэрия вводит дополнительные автобусные маршруты для МП "ТПАТП №3":

- маршрут № 42д проследует по схеме - ОП ул. Есенина - ОП микрорайон Ногорный - ОП ул. Есенина;

- маршрут № 21 - от ОП Спецавтохозяйство - до ОП Оптовый рынок;

- маршрут № 13 - ОП ул. Л. Толстого - ОП кинотеатр Авангард - ОП ул. Л. Толстого;

- маршрут № 62к. - ОП стадион "Торпедо" - Кладбище (Поволжское шоссе).

На этих маршрутах будут работать автобусы большой вместимости и действовать все предусмотренные льготы.

В 2015 г. мэрия Тольятти в прошлом году провела конкурс на право регулярных пассажирских перевозок по внутримуниципальным маршрутам в Тольятти, в котором одними из основных требований являлись:

- обеспечение перевозки льготной категории граждан при предъявлении социальной карты жителя Самарской области и транспортных карт учащегося и студента;

- право перевозчика изменять стоимость проезда в сторону увеличения не чаще одного раза в год и не выше индекса роста потребительских цен.

Коммерческим перевозчикам мэрия предложила установить валидаторы в транспорте.

В марте 2016 г. мэр Тольятти Сергей Андреев заявил, что мэрия готова расторгнуть договоры, заключенные с некоторыми коммерческими перевозчиками. «Дело доходит до рукоприкладства со стороны водителей! Это просто не приемлемо! Каждый льготник должен иметь возможность реализовать свое право на проезд. Оно гарантировано законом", — говорил мэр и просил представителей прокуратуры и полиции взять под особый контроль заявления, поступающие от пассажиров.

еле

Теги: тольятти, мэрия, льготный проезд

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