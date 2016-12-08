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Розыск: в Зубчаниновке водитель сбил подростка и скрылся

В Самаре ищут виновника ДТП, которое случилось в 8:40 22 декабря в Кировском районе на пересечении улиц Транзитная и Изыскательская в поселке Зубчаниновка.

Неустановленный водитель на светлой машине сбил девушку 2002 году рождения вне пешеходного перехода. После наезда на пешехода водитель с места ДТП скрылся.

Очевидцев просят обратиться в отделение розыска 3 роты полка ДПС ГИБДД У МВД России по Самаре по адресу: ул. Литвинова, 360 или сообщить по телефону: 228-53-49.

Теги: розыск, водитель, дтп

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