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Тренировочная площадка на ул. Шушенской в Самаре подорожала

Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика, который с апреля по конец октября 2017 г. будет реконструировать тренировочную площадку на ул. Шушенской, 50 в Самаре (учебно-тренировочная база ЗАО "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов").

Назвать победителя планируют 20 января. Ему надо будет демонтировать старые системы полива и обогрева и поставить новые, обустроить футбольное поле, установить дренажную систему, систему автополива, освещение, системы видеонаблюдения и оповещения, а также построить трибуны на 500 мест.

Стоимость всех работ оценена в 70 млн рублей. Деньги выделит бюджет Самарской области, сообщается в материалах закупки.

В июле 2015 г., после того, как ФИФА утвердила список тренировочных баз в Самарской области к ЧМ-2018, сообщалось, что на реконструкцию тренировочной площадки на ул. Шушенской направят 50 млн рублей, в том числе 35 млн рублей из федерального и 15 млн рублей из областного бюджетов.

А на выполнение проектных работ в 2015 г. планировали выделить из областного бюджета 3 млн рублей. Аукцион по выбору проектировщика объявили 31 июля 2015 г. Начальная цена работ оценивалась в 2,637 млн рублей. В конце августа выбрали победителя – ООО «Геоспецстрой» предложил свои услуги за 2,450 млн рублей.

Напомним, что в Самаре к ЧМ-2018, кроме тренировочной площадки на ул. Шушенской, планируется реконструировать площадку и на стадионе «Металлург». Кроме этого, планируется построить и 3 новые тренировочные площадки: 2 - на территории нового стадиона - Площадки №1 и №2 на ул. Дальняя, а также тренировочную площадку на территории Красноярского лесничества, квартал № 32, которая вместе с гостиничным комплексом «Русская Охота» будет базой команд.

Теги: тренировочная площадка, Шушенская, 50, Самара, реконструкция, ЧМ-2018

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