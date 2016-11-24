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Главный следователь ответит на вопросы самарцев

30 декабря в «прямой телефонной линии» примет участие начальник Главного следственного управления ГУ МВД по Самарской области Алексей Зеленов.

Задать интересующие вопросы можно по телефону (846) 278-22-72. Время работы линии -  с 15:00 до 17:00.

С графиками участия в «прямой телефонной линии» руководителей ГУ МВД России по Самарской области можно ознакомиться здесь.

Теги: прямая линия, гсу

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