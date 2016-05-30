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Самарцы не смогут купить ОСАГО в "ВТБ Страховании"

Банк России приказом от 28 декабря ограничил страховую деятельность компании "ВТБ Страхование" в Самарской области, как и по всей России. Теперь ВТБ не сможет выдавать и пролонгировать полисы ОСАГО.

"Приказываю: ограничить действие лицензии... на осуществление страхования по виду деятельности "обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств" общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВТБ Страхование", - цитирует "Прайм" сообщение Центробанка.

В ЦБ объяснили, что "ВТБ Страхование" не исполнило предписание регулятора от 2 декабря. Центробанк отвел компании 2 месяца со дня вступления приказа в силу на устранение обнаруженных нарушений. По данным некоторых СМИ, дело касается навязываения дополнительных услуг при оформлении полиса автострахования.

Теги: втб страхование, осаго, центробанк

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