Администрация Самары уже готовится к Новому Году-2018
Администрация Самары заказала 3140 подарочных продуктовых наборов на 1,413 млн рублей. Аукцион по выбору поставщика объявлен сегодня, 29 декабря. Подарочные наборы в мэрии ждут до 26 декабря 2017 г.
В наборе: торт вафельный с добавлением орехов арахиса и фундука; шоколадные конфеты в подарочной упаковке с черносливом и ядром грецкого ореха, в шоколадной глазури; конфеты глазированные шоколадной глазурью с желейным корпусом, со вкусом сгущенного молока; чай зеленый байховый, высшего сорта, в пакетиках весом не менее 1,8г с ярлычками; чай черный байховый, высшего сорта, в пакетиках весом не менее 1,8г с ярлычками. И все это – в полиэтиленовом пакете с рисунком.
Поставщика наборов назовут 20 января.
Теги: продуктовые наборы, админситрация Самары
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя: