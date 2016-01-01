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Администрация Самары уже готовится к Новому Году-2018

Администрация Самары заказала 3140 подарочных продуктовых наборов на 1,413 млн рублей. Аукцион по выбору поставщика объявлен сегодня, 29 декабря. Подарочные наборы в мэрии ждут до 26 декабря 2017 г.

В наборе: торт вафельный с добавлением орехов арахиса и фундука; шоколадные конфеты в подарочной упаковке с черносливом и ядром грецкого ореха, в шоколадной глазури; конфеты глазированные шоколадной глазурью с желейным корпусом, со вкусом сгущенного молока; чай зеленый байховый, высшего сорта, в пакетиках весом не менее 1,8г с ярлычками; чай черный байховый, высшего сорта, в пакетиках весом не менее 1,8г с ярлычками. И все это – в полиэтиленовом пакете с рисунком.

Поставщика наборов назовут 20 января.

Теги: продуктовые наборы, админситрация Самары

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