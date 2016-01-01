Главное за сегодня: 
За окном: -13, завтра: -10
 Сегодня, 13:45 
Рейтинг: 0 
Отменили аукцион по выбору проектировщика для площади Славы в Самаре

Аукцион по выбору подрядчика, который сделает проект капремонта инженерных сетей на пл. Славы в Самаре в границах Волжского пр., ул. Маяковского и Молодогвардейской, отменен. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Аукцион стоимостью 3,5 млн рублей был объявлен в ноябре. 

Планировалось, что подрядчик в течение 2017 г. подготовит рабочую документацию для размещения инженерных сетей электроснабжения и электроосвещения, водоснабжения, водоотведения и вентиляции в границах Волжского пр., ул. Маяковского и Молодогвардейской.

16 декабря, говорится в документах закупки, аукционная комиссия признала конкурс несостоявшимся. Для участия в нем заявилась только одна компания – ООО «Волгатрансстрой-Проект». 

Теги: аукцион, площадь Славы, самара, волгатрансстрйо-проект

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:
Ваше имя: Войти, зарегистрироваться или войти по OpenID
Введите код:
уведомлять о новых комментариях

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios