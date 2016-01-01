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Отменили аукцион по выбору проектировщика для площади Славы в Самаре

Аукцион по выбору подрядчика, который сделает проект капремонта инженерных сетей на пл. Славы в Самаре в границах Волжского пр., ул. Маяковского и Молодогвардейской, отменен. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Аукцион стоимостью 3,5 млн рублей был объявлен в ноябре.

Планировалось, что подрядчик в течение 2017 г. подготовит рабочую документацию для размещения инженерных сетей электроснабжения и электроосвещения, водоснабжения, водоотведения и вентиляции в границах Волжского пр., ул. Маяковского и Молодогвардейской.

16 декабря, говорится в документах закупки, аукционная комиссия признала конкурс несостоявшимся. Для участия в нем заявилась только одна компания – ООО «Волгатрансстрой-Проект».

Теги: аукцион, площадь Славы, самара, волгатрансстрйо-проект

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