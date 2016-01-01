Отменили аукцион по выбору проектировщика для площади Славы в Самаре
Аукцион по выбору подрядчика, который сделает проект капремонта инженерных сетей на пл. Славы в Самаре в границах Волжского пр., ул. Маяковского и Молодогвардейской, отменен. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Аукцион стоимостью 3,5 млн рублей был объявлен в ноябре.
Планировалось, что подрядчик в течение 2017 г. подготовит рабочую документацию для размещения инженерных сетей электроснабжения и электроосвещения, водоснабжения, водоотведения и вентиляции в границах Волжского пр., ул. Маяковского и Молодогвардейской.
16 декабря, говорится в документах закупки, аукционная комиссия признала конкурс несостоявшимся. Для участия в нем заявилась только одна компания – ООО «Волгатрансстрой-Проект».
Теги: аукцион, площадь Славы, самара, волгатрансстрйо-проект
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