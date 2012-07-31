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Госслужащим Самарской области указали предельную цену на бензин

Правительство Самарской области внесло изменение в принятое год назад постановление «Об определении требований к закупаемым государственными органами Самарской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)».

Постановление дополнили требованиями по максимальной цене на автомобильное топливо.

До 31 марта 2017 г. бензин с октановым числом не менее 95 и не более 98 для перевозок всех категорий госслужащих Самарской области разрешено покупать только по цене, не превышающей 37,80 рублей за литр.

За бензин с октановым числом более 80, но менее 95 – по 34,63 рубля за литр.

Газойли, включая дизельное топливо, - по 34,65 рубля за литр.

В прошлогоднем постановлении определены предельные цены (в зависимости от категории госслужащих) на закупаемую оргтехнику, мебель и автомобили. В частности, цена персонального компьютера для всех категорий госслужащих не может превышать 50 тыс. рублей. Офисное кресло для высшей и главной категории – не более 30 тыс. и 20 тыс. соответственно. Для остальных категорий стулья и кресла по цене от 1200 до 3000 рублей.

Автомобили положены только для двух категорий чиновников – высшей должности гражданской службы и главной. Для обеих категорий мощность двигателей автомобилей должна быть не выше 150 л. с. Для высшей должности цена автомобиля не должна превышать 700 000 рублей, для главной – 650 000 рублей.

Теги: госслужащие, цена на топливо, «Об определении требований к закупаемым государственными органами Самарской области

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