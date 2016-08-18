Главное за сегодня: 
За окном: -13, завтра: -10
 Сегодня, 15:00 
Рейтинг: 0 
Энергетики переходят в особый режим

С 31 декабря по 8 января самарские энергетики обещают работать в режиме повышенной готовности. На ГРЭС, ТЭЦ и предприятиях тепловых сетей  утверждены графики круглосуточных дежурств. Действует схема обмена информацией в случае ЧП с ФСБ, МВД, МЧС.

В случае возникновения проблем с теплоснабжением жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска могут сообщать о нарушениях по телефонам:

ОАО «ПТС» - 279-65-00,

ТУТС Тольятти – 719-252 и 283-322,

ТУТС Новокуйбышевска - 6-27-60.

Теги: птс

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:
Ваше имя: Войти, зарегистрироваться или войти по OpenID
Введите код:
уведомлять о новых комментариях

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios