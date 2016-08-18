Энергетики переходят в особый режим
С 31 декабря по 8 января самарские энергетики обещают работать в режиме повышенной готовности. На ГРЭС, ТЭЦ и предприятиях тепловых сетей утверждены графики круглосуточных дежурств. Действует схема обмена информацией в случае ЧП с ФСБ, МВД, МЧС.
В случае возникновения проблем с теплоснабжением жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска могут сообщать о нарушениях по телефонам:
ОАО «ПТС» - 279-65-00,
ТУТС Тольятти – 719-252 и 283-322,
ТУТС Новокуйбышевска - 6-27-60.
Теги: птс
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