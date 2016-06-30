Сегодня, 16:12

В Шлюзовом открылись "Мои документы"

В Тольятти открылся офис МФЦ в микрорайоне Шлюзовой по адресу: ул. Никонова, д. 22.

В офисе «Мои Документы» работают пять окон приема заявителей. Специалисты многофункционального центра принимают посетителей по талонам электронной очереди.

График: понедельник - с 10.00 до 20.00, со вторника по пятницу - с 08.00 до 18.00, в субботу - с 09.00 до 14.00.

С перечнем услуг можно ознакомиться на едином портале сети МФЦ по Самарской области mfc63.ru или по телефону единого контактного центра — 51-21-21.

Теги: мфц

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