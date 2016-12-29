График социальных выплат в праздники
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области опубликовало график выплат на новогодних праздникахвыплаты отдельных социальных пособий.
До 30 декабря включительно выплачивают субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг за декабрь.
3-6 января отделения почтовой связи Самарской области вместе с пенсиями будут перечислять:
- ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла; ветеранам труда и гражданам, приравненным к ветеранам труда; реабилитированным; пострадавшими от политических репрессий.
- ЕДВ на проезд пенсионерам;
- доплаты к пенсии лицам, ставшим круглыми сиротами в годы Великой Отечественной войны;
- компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт.
Пенсионерам, получающим ЕДВ через банки, их зачислят после 12 января.
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