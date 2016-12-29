29 декабря 2016, 16:21

График социальных выплат в праздники

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области опубликовало график выплат на новогодних праздникахвыплаты отдельных социальных пособий.

До 30 декабря включительно выплачивают субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг за декабрь.

3-6 января отделения почтовой связи Самарской области вместе с пенсиями будут перечислять:

- ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла; ветеранам труда и гражданам, приравненным к ветеранам труда; реабилитированным; пострадавшими от политических репрессий.

- ЕДВ на проезд пенсионерам;

- доплаты к пенсии лицам, ставшим круглыми сиротами в годы Великой Отечественной войны;

- компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт.

Пенсионерам, получающим ЕДВ через банки, их зачислят после 12 января.

Теги: едв, график

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